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Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на Львів ще на дві дати

Журналіст
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на Львів ще на дві дати
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Через великий попит пасажирів Укрзалізниця продовжила курсування додаткового поїзда №191/192 сполученням Київ – Львів ще на дві дати

Про це повідомляє НСН з посиланням на прес-службу УЗ.

За даними прес-служби, поїзд відправлятиметься з Києва 9 та 10 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49.

Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься також 9 та 10 серпня о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Крім того, в склад поїзда №89 включили по два додаткових вагони з Києва до Львова на 8 та 9 серпня та зворотно на 9 та 10 серпня, і один додатковий вагон в склад поїзда №12 зі Львова до Одеси на 8 серпня і з Одеси до Львова на 9 серпня.

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на Львів ще на дві дати

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на Львів на дві дати

“Всі вагони – фірмові, з кондиціонуванням, максимально комфортні для літніх подорожей в спеку”, – повідомили в УЗ

Додаткові поїзди

Як відомо, Укрзалізниця через високий попит назначила у серпні додаткові потяги з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова. Також УЗ також призначила кілька додаткових рейсів з Києва до Ужгорода та Вінниці.

Також УЗ призначила додатковий потяг Київ-Ясіня, який курсуватиме до станцій Яремче, Татарів-Буковель та Ворохта.

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