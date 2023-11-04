Мешканцям Києва, Одеси, Львова та Дніпра спростили відновлення водійських прав. Як можна відновити посвідчення водія розповіли у МВС
Українці чотирьох міст можуть відновити своє посвідчення водія не тільки в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ.
Про це заявили у МВС, повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.
За інформацією відомства, українці, які проживають у чотирьох перерахованих вище містах, можуть відновити своє посвідчення водія у Паспортному сервісі “Документ”.
Для відновлення документів можна стати у живу чергу або записатися онлайн – через електронну чергу.
Українцям у чотирьох містах спростили процедуру відновлення водійських прав
З собою треба взяти такі документи:
- паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації або ID-картку з документом про місце реєстрації;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документ, що підтверджує зміну імені чи прізвища (у разі зміни особистих даних).
Адреси всіх паспортних сервісів “Документ” доступні за посиланням.
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