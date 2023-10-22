Українці можуть замінити пенсійне посвідчення у разі його втрати. Пенсійний фонд України (ПФУ) видає відновлене посвідчення як у звичному форматі книжечки, так і в електронному вигляді. Про це повідомляє Соціальна інформаційна платформа, передає НСН.

Як відновити втрачене пенсійне посвідчення: інструкція

Нове посвідчення за заявою одержувача пенсії видається за таких підстав:

якщо старе посвідчення стало непридатним;

у разі втрати посвідчення;

у разі призначення іншого виду пенсії;

у разі зміни обставини здійснення опіки та піклування.

Про заміну посвідчення робиться відповідна відмітка в пенсійній справі.

Як замінити посвідчення?

Для цього потрібно подати в сервісний центр Пенсійного фонду відповідну заяву та такі документи:

документ, що посвідчує особу/повноваження особи як представника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП і мають відповідну відмітку в паспорті;

фото;

зразок підпису (для електронного пенсійного посвідчення).

Де можна отримати?

У зазначеному в заяві сервісному центрі ПФУ. У разі отримання електронного пенсійного посвідчення — у зазначеному в заяві відділенні банку.

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