Українці можуть замінити пенсійне посвідчення у разі його втрати. Пенсійний фонд України (ПФУ) видає відновлене посвідчення як у звичному форматі книжечки, так і в електронному вигляді. Про це повідомляє Соціальна інформаційна платформа, передає НСН.
Як відновити втрачене пенсійне посвідчення: інструкція
Нове посвідчення за заявою одержувача пенсії видається за таких підстав:
- якщо старе посвідчення стало непридатним;
- у разі втрати посвідчення;
- у разі призначення іншого виду пенсії;
- у разі зміни обставини здійснення опіки та піклування.
Про заміну посвідчення робиться відповідна відмітка в пенсійній справі.
Як замінити посвідчення?
Для цього потрібно подати в сервісний центр Пенсійного фонду відповідну заяву та такі документи:
- документ, що посвідчує особу/повноваження особи як представника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП і мають відповідну відмітку в паспорті;
- фото;
- зразок підпису (для електронного пенсійного посвідчення).
Де можна отримати?
У зазначеному в заяві сервісному центрі ПФУ. У разі отримання електронного пенсійного посвідчення — у зазначеному в заяві відділенні банку.
Раніше ми писали: Відтепер українці можуть замовити посвідчення водія з доставкою за кордон