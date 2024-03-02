У Вінницькій області виявили частини ворожої ракети Х-101 (відео)

У Вінницькій області виявили частини ворожої ракети Х-101. ЇЇ уламки розлетілись у радіусі 200 метрів

Про це повідомляє НСН з посиланням на заяву Національної поліції України.

За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок падіння крилатої ракети детонація бойових частин не відбулась, проте вона все ще становила небезпеку для людей.

У Вінницькій області виявили частини ворожої ракети Х-101

За даними правоохоронців, уламки вибухонебезпечного предмета розлетілись в радіусі 200 метрів.

“Поліцейські обстежили небезпечний об’єкт, зафіксували та забезпечили охорону місця події. Працівники ДСНС ракету знешкодили”, – пояснили в поліції.

Повітряна атака на Україну

В Україні ввечері у п’ятницю, 1 березня, почали оголошувати сигнали повітряної тривоги у різних областях. Причиною стала чергова повітряна атака з боку російських загарбників, які запустили безпілотники типу “Шахед”.

В ніч на 2 березня у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом стало відомо про приліт дрона в одному з районів міста, виникла пожежа.

Також росіяни атакували безпілотниками Одесу. В місті стався приліт по будинках, постраждали цивільні люди.

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