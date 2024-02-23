На Одещині посадовець військової частини змушував підлеглих будувати маєток для його тещі

На Одещині посадовець військової частини будував маєток для тещі руками своїх підлеглих. Його судитимуть. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає НСН.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника командира батальйону одної з військових частин Одещини, який майже рік змушував підлеглих будувати приватний будинок.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Так, у серпні 2022 року заступник командира військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати маєток для його тещі під Одесою.

Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму майже 2 млн грн.

Заступник командира обвинувачується у зловживанні службовим становищем, перевищенні службових повноважень, привласненні та розтраті майна (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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