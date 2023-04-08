У Сумах дівчинка врятувала двох братів і сестру від пожежі – фото, відео

У Сумах 11-річна дівчинка врятувала трьох дітей від пожежі. Спочатку вона намагалася самостійно загасити полум’я, а потім винесла на руках молодших братів і сестру

Про це розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій, повідомляє НСН.

Історія зі щасливим фіналом відбулася вранці 7 квітня.

У приватному житловому будинку на вулиці Пантелеймона Куліша без дорослих залишилося четверо дітей.

Коли всі ще спали, 5-річний хлопчик повідомив старшій сестрі, що в будинку спалахнув вогонь.

У Сумах дівчинка врятувала трьох дітей від пожежі

Дівчинка Нікіта (2012 року народження) не розгубилася. Спочатку вона спробувала самостійно згасити пожежу, але це їй не вдалося.

Вона не здалася і почала рятувати своїх молодших братів і сестру. Двох дітей (1 і 4 роки) з палаючого будинку вона виносила на руках, 5-річний хлопчик самостійно вибіг надвір.

На крики дітей збіглися сусіди, які забрали дітей до себе, зігріли та викликали рятувальників.

У будинку горіли меблі, побутова техніка, а вогонь перейшов на покрівлю та перекриття. Полум’я швидко поширювалося, проте співробітникам ДСНС вдалося погасити пожежу та не дати їй охопити весь будинок.

“Побачив дим, полум’я, і діти там кричали. Забігли з дружиною, там проживають четверо дітей. Одного сусід уже врятував… Мені Ніка через паркан передавала молодшу дитину. Усіх врятували, а потім уже викликали спецслужби”, – розповіли сусіди.

Рятувальники ще раз закликали дорослих бути відповідальними, цінувати життя своїх дітей та не залишати їх без нагляду:

“Пам’ятайте, що саме від вас залежить доля ваших дітей. І саме ви є прикладом для наслідування своєї дитини”.

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