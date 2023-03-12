5 /5
Based on 5 ratings
6
Україна
Тег:
Поради
6

Чи можна самостійно перезаправляти одноразові газові балони – роз’яснення ДСНС

Дата 🕑 < 1 хв.
Чи можна самостійно перезаправляти одноразові газові балони - роз'яснення ДСНС

Одноразові газові балони зручно використовувати та зберігати вдома. Тож подекуди люди перезаправляють їх самостійно, сподіваючись зекономити, однак робити це дуже небезпечно

Про це повідомляє НСН з посиланням на ДСНС України.

“Стінки в таких балонах тонкі, адже розраховані саме на одноразове використання. Вони можуть не витримати повторної заправки і вибухнути”, – попереджають рятувальники.

В ДСНС роз’яснили, чому небезпечно самостійно перезаправляти одноразові газові балони

Чи можна самостійно перезаправляти одноразові газові балони - роз'яснення ДСНС

До того ж за даними відомства, при перезаряджанні балона є велика ймовірність пошкодити клапан, що призведе до витоку газу.

Тому рятувальники просять купувати газові балони лише у ліцензованих точках продажу.

“Перевіряйте сертифікат якості та неухильно дотримуйтесь інструкції виробника!” – рекомендують в ДСНС.

Новини України:

Доставка газу – з чого складається тариф і як українці можуть на нього впливати

Чи можна самостійно перезаправляти одноразові газові балони - роз'яснення ДСНС Встановити додаток

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×