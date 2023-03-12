Чи можна самостійно перезаправляти одноразові газові балони – роз’яснення ДСНС

Одноразові газові балони зручно використовувати та зберігати вдома. Тож подекуди люди перезаправляють їх самостійно, сподіваючись зекономити, однак робити це дуже небезпечно
Про це повідомляє НСН з посиланням на ДСНС України.
“Стінки в таких балонах тонкі, адже розраховані саме на одноразове використання. Вони можуть не витримати повторної заправки і вибухнути”, – попереджають рятувальники.
В ДСНС роз’яснили, чому небезпечно самостійно перезаправляти одноразові газові балони
До того ж за даними відомства, при перезаряджанні балона є велика ймовірність пошкодити клапан, що призведе до витоку газу.
Тому рятувальники просять купувати газові балони лише у ліцензованих точках продажу.
“Перевіряйте сертифікат якості та неухильно дотримуйтесь інструкції виробника!” – рекомендують в ДСНС.
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