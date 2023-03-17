Трагедія на Кіровоградщині: на пожежі загинуло  п’ятеро, з них 3 дитини

Трагедія на Кіровоградщині сталася 17 березні вночі. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Кіровоградській області, передає НСН.
17 березня о 01:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу по вул. Заводській с. Капітанівка Новомиргородської МТГ Новоукраїнського району. На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ.
Після прибуття на місце виклику встановлено, що горить 16 м2 речей домашнього вжитку. На місці пожежі виявлено 5 загиблих, а саме жінка 1980 р.н., чоловік 1993 р.н. та діти 2006, 2009 та 2015 р.н. О 01:52 пожежу було локалізовано та о 01:59 — ліквідовано.
До гасіння залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки 25-ї пожежно-рятувальної частини м. Новомиргород.
Причина пожежі встановлюється.
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