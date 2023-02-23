На трасі під Дніпром згоріли троє людей після зіткнення легковика і вантажівки (фото)

На трасі під Дніпром внаслідок ДТП в авто згоріли троє людей. Про це повідомляє ГУ ДНСН у Дніпропетровській області, передає НСН.

22-го лютого о 19:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля на автошляху М 30 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, 193 км.

За вказаною адресою було направлено рятувальників міста Дніпро у складі двох чергових відділень.

По прибуттю вогнеборців до місця події встановлено, що водій легкового автомобіля «Fiat DOBLO» під час руху допустив зіткнення з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП легковик загорівся. Вогонь миттєво охопив моторний відсік та перекинувся на салон автомобіля.

Вогнем знищено легковий автомобіль «Fiat DOBLO», 2007 року випуску. Площа пожежі склала 3 кв. м.

Під час ліквідації займання співробітники Служби порятунку виявили в салоні легкового автомобіля двох осіб без ознак життя (особисті дані встановлюються).

Пожежу локалізовано о 20:20 та ліквідовано о 20:25.

Після ліквідації пожежі, під час проведення деблокування тіл загиблих, о 21:36 рятувальники виявили ще одне тіло людини.

До місця події було залучено 7 співробітників особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Інші новини України: