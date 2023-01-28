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На трасі Київ-Полтава сталася смертельна ДТП з маршруткою: що відомо

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На трасі Київ-Полтава
Національна служба новин - NNS

28 січня на трасі Київ-Полтава сталася смертельне ДТП. Маршрутка на повному ходу врізалася у фуру, передає НСН.

Внаслідок ДТП загинуло троє людей, ще 8 отримали поранення.

«Сталась ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки. За попередньою інформацією, водій та один пасажир загинули, 8 пасажирів отримали ушкодження», розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

На трасі Київ-Полтава сталася смертельна ДТП: відео

Відомо, що аварія сталася близько 16:00 поблизу села Іванівка.

«Рятувальники досі працюють на місці. Удар був настільки сильним, що пасажирів придавило конструкцією транспорту, рятувальники зараз деблокують їх звідти», розповіли рятувальники.

На трасі Київ-Полтава сталася смертельна ДТП з маршруткою: що відомо

Погодні умови на Полтавщині сьогодні були не такими, що через них могла статись ДТП. Рятувальники вважають, що причина аварії в іншому.

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