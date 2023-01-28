На трасі Київ-Полтава сталася смертельна ДТП з маршруткою: що відомо

28 січня на трасі Київ-Полтава сталася смертельне ДТП. Маршрутка на повному ходу врізалася у фуру, передає НСН.

Внаслідок ДТП загинуло троє людей, ще 8 отримали поранення.

«Сталась ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки. За попередньою інформацією, водій та один пасажир загинули, 8 пасажирів отримали ушкодження», розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

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Відомо, що аварія сталася близько 16:00 поблизу села Іванівка.

«Рятувальники досі працюють на місці. Удар був настільки сильним, що пасажирів придавило конструкцією транспорту, рятувальники зараз деблокують їх звідти», розповіли рятувальники.

Погодні умови на Полтавщині сьогодні були не такими, що через них могла статись ДТП. Рятувальники вважають, що причина аварії в іншому.

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