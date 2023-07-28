У Київській області безпілотники доставлятимуть ліки до медзакладів – яке маркування вони матимуть

У Київській області спеціальні безпілотники доставлятимуть ліки до медичних закладів. Як розпізнати БПЛА

У Бучанській громаді Київської області днями безпілотні апарати почнуть доставляти ліки та гуманітарні вантажі до медзакладів. БПЛА матимуть спеціальне маркування та діятимуть у координації з військовими.

Про це повідомили в пресслужбі Бучанської міської ради. Передмістя столиці стане одним з перших в України, де реалізують такий проєкт. Про це розповідає НСН.

У Київській області безпілотники доставлятимуть ліки до медзакладів

“Помітили у небі безпілотники із жовто-блакитним маркуванням та червоними крилами? Зберігайте спокій – це наші пташки. Днями ви можете побачити їх у Бучанській громаді. Вони виконують важливу місію – рятують життя пацієнтів у лікарнях. Зокрема, доставляють гуманітарні вантажі, лікарські засоби та компоненти крові”, – розповіли в пресслужбі

Ці БПЛА будуть білого кольору з червоними крилами (розмах крила – 3 метри) та матимуть жовто-блакитне маркування на нижній частині корпусу. Вони можуть літати декілька разів на день у світлу пору доби на висоті 100-300 метрів – звук у них майже відсутній. При наближенні до медзакладу, будуть знижуватись до 20-40 метрів та скидатимуть вантажі в жовто-блакитних боксах на парашуті. Посадка вантажу відбуватиметься у визначеній зоні із точністю приземлення до 5-10 метрів.

“Технологія є дуже безпечною та надійною: польоти координуються з військовими підрозділами регіону в режимі реального часу. Бучанська громада – одна з перших, яка реалізує даний проєкт. Таким чином, ми отримаємо шанс значно підсилити спроможність нашого регіону вчасно та якісно забезпечувати ліками і компонентами крові наших громадян”, – додали в пресслужбі

Зазначається, що цей проєкт доставки є гуманітарним за підтримки міжнародних партнерів і реалізується виключно для оперативної логістики медичних препаратів у лікарні.

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