У двох областях України можуть ввести графіки відключення електроенергії — що відомо

Графіки відключення електроенергії можуть запровадити у двох областях України. В Укренерго повідомили про стан в енергосистемі на 28 березня 2024 року

В Одеській та Хмельницькій областях можуть ввести графіки відключення світла. Крім того, через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях.

Графіки відключення електроенергії наразі діють у Харківській області після обстрілів ЗС РФ. Однак їх можуть ввести ще у двох областях. Про це 28 березня повідомили в “Укренерго“, передає НСН.

Як зазначили в компанії, йдеться про Одеську та Хмельницьку області.

“Як повідомляє “Укренерго”, наразі графіки відключень діють тільки в Харківській області. Але зі зростанням споживання можливе застосування обмежень в Одеській і Хмельницькій областях”, — сказано в повідомленні.

Також зазначається, що в Криворізькому районі Дніпропетровської області відключення світла не прогнозується.

Крім того, в “Укренерго” повідомили, що на одній із теплових електростанцій після ремонту ввімкнено енергоблок. Вітряна та сонячна погода сприяють роботі електростанцій на ВДЕ (відновлювальні джерела енергії). Так, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб усіх споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

У повідомленні сказано, що сильний вітер залишив без електроенергії 19 населених пунктів у Хмельницькій області та 5 у Київській області. Тривають ремонтні роботи. З інших причин на ранок знеструмлено 389 населених пунктів.

“Через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях. Через технологічні порушення: є знеструмлення в Київській, Кіровоградській областях”, — зазначили в “Укренерго”.

У двох областях України можуть ввести графіки відключення електроенергії

Як відомо, 27 березня енергетики попередили про проблеми зі світлом влітку. За словами гендиректора компанії Yasno Сергія Коваленка, атака завдала серйозної шкоди не тільки об’єктам генерації, а й мережевим вузлам “Укренерго” і трансформаторам. Компанія ДТЕК втратила половину своїх генерувальних потужностей через удари, а багато типів генерувальних потужностей було пошкоджено.

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