Відключення світла: де в Україні ввели графіки

Через найбільш масштабну атаку на українську енергомережу, яка відбулась 22 березня, в Україні ввели графіки відключення електроенергії в кількох районах.

Про це повідомляє ДТЕК, передає НСН.

Вдалось відновити електропостачання в Донецькій та Дніпропетровській областях. Дніпропетровщина: екстрені відключення скасовано. 413 000 родин знову зі світлом. “Вночі енергетики ДТЕК повернули живлення для всіх родин, які залишились без світла через вчорашню масовану атаку ворога. Наразі всі домівки Дніпропетровської області знову зі світлом”, – йдеться в повідомленні ДТЕК.

Екстрені відключення також скасовані у Донецькій області. Вони були введені після масштабних обстрілів ворогом енергоінфраструктури України. Наразі світло повернулось у домівки понад 140 тисяч родин.

“Після нічної атаки РФ пошкоджень зазнали українські енергетичні об’єкти, що призвело до дисбалансу в енергосистемі. Для стабілізації ситуації у низці областей, зокрема на Донеччині, за розпорядженням НЕК Укренерго були введені екстрені відключення електроенергії”, – зазначають у компанії.

Всю ніч енергетики працювали, щоб поліпшити ситуацію з енергопостачанням в Одесі та Одеському районі. Завдяки цьому вдалось перейти від екстрених відключень до стабілізаційних відключень за графіком.

Протягом доби в Харкові та Харківській області було підключено до електроживлення понад 440 тис. абонентів, повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Наразі відключено до 275 тис. абонентів міста і області. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів.

В Харкові за ніч заживили 50 тисяч споживачів, залишаються без світла 260 тисяч абонентів. Триває відновлення.

На Одещині енергетики заживили всіх споживачів, які відключалися через мережеві обмеження. Однак у разі збільшення споживання електроенергії в регіоні можуть вводитися додаткові обмеження.

На Дніпропетровщині енергетики заживили всіх споживачів, які напередодні відключалися через бойові дії, зокрема повністю відновлено електропостачання м. Кривий Ріг.

У Хмельницькій області також усі споживачі з напругою. Але якщо споживання електроенергії різко зростатиме, можливе застосування тимчасових обмежень.

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