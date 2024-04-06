Окупанти здійснили ракетнийо удар по Харкову 6 квітня. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень багатоповерхівки, гуртожитки, заклади освіти та інші об’єкти

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає НСН.

«Опівночі, доки харківʼяни мирно спали, окупант двічі ударив ракетами по спальному району Олексіївки. Загинуло шестеро людей. Ще одинадцять цивільних зараз перебувають у лікарнях міста. Пошкоджень зазнали 9 жилих багатоповерхівок і 3 гуртожитки. А також 2 дитсадки, 2 школи, автозаправка та кілька десятків крамниць. Вибитих за раз вікон нарахували вже понад 3600», – написав Терехов.

Ракетний удар по Харкову 6 квітня – фото і відео наслідків атаки

За його словами, всі профільні муніципальні служби, працівники ДСНС, правоохоронці та волонтерські організації працюють на місцях влучання.

Терехов додав, що водопостачання в будинки, що зазнали руйнувань, повністю відновлене. Усім постраждалим надають необхідну гуманітарну допомогу та пропонують дах над головою.

Пізніше з’явилася інформація, що кількість загиблих у Харкові зросла до 7, поранені — 11 людей. Про це повідомив Слідчого управління ГУНП в області Сергій Болвінов.

“Повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих дев’ятиповерхівок – дві вирви, розміром 5 на 5 метрів”, – пише Болвінов.

Джерело фото Укрінформ

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