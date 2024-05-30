У столичному метро виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій, через що потяги ходитимуть рідше.

Причинами цього є мобілізація, частково вимушена міграція та специфіка професій. У зв’язку із цим збільшаться інтервали руху поїздів.

Про це повідомили у комунальному підприємстві, передають Новини України – НСН.

У Київському метрополітені зазначили, що близько 7% їхніх співробітників нині перебувають у лавах ЗСУ і їхня кількість постійно збільшується.

Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом на всіх лініях метро збільшать інтервали між поїздами — орієнтовно на 1 хвилину в міжпікові години та на 45 секунд у годину пік.

Потяги у столичному метро ходитимуть рідше – в чому причина

«”Київський метрополітен” постійно проводить посилену кадрову роботу із залучення фахівців. Зокрема, співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості. Водночас метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання», — констатували в підприємстві.

До цих змін інтервали руху поїздів у будні дні в годину пік становили 2:30-3:00 хвилин, у міжпікові години — 5:00-5:30 хвилин. У вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становив 6:00-7:00 хвилин.

У разі оголошення повітряної тривоги рух поїздів здійснюється лише підземними ділянками, а на наземній — призупиняється. Усі 46 підземних станцій працюють у режимі укриття цілодобово.

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