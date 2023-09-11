На святкування Рош га-Шана вже прибули понад три тисячі паломників. В Умані встановлено особливий режим пересування містом

З 11 по 21 вересня в Умані встановлений особливий режим в’їзду/виїзду та пересування громадян містом на тлі прибуття хасидів на святкування Рош га-Шана.

Про це повідомили очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець та поліція Черкащини.

Про це інформує НСН.

І місцевих жителів, і приїжджих задля безпеки просять неухильно дотримуватись вимог режимних заходів. Зокрема, дотримуватися комендантської години з 00:00 до 04:00, реагувати на сигнали повітряної тривоги, бути готовими до перевірки документів на блокпостах. У районі паломництва працюють дев’ять пропускних пунктів.

Понад 3 000 паломників прибули на Рош га-Шана – в Умані встановлено особливий режим пересування

Окрім того, з 9 по 22 вересня в мікрорайоні паломництва заборонено:

продаж і використання піротехнічних засобів, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю;

продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських та дезінфекційних засобів).

Для координації підрозділів та швидкого реагування правоохоронці розгорнули ситуаційний центр. До його складу входить робоча група із представників різних служб, яка відстежує ситуацію як на території паломництва, так і в місті.

«Черкащина — гостинна область, однак у нашій країні триває війна. Увесь комплекс заходів, що ми впроваджуємо, задля безпеки місцевих жителів і приїжджих. Прошу до цього ставитися з розумінням», — зазначив Табурець.

Він повідомив, що, попри застереження як на рівні дипломатичних служб, так і ОВА, вже понад три тисячі паломників прибули до Умані. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі, залучені піші патрулі.

Що таке Рош га-Шана й чому хасиди їдуть до Умані?

Представники однієї з течій юдаїзму — брацлавські хасиди — здійснюють паломництво до Умані, бо в місті розташована могила засновника цієї течії — рабина Нахмана з Брацлава. А роблять вони це на Новий рік за юдейським календарем. У 2023 році він припадає на 15-17 вересня.

Хасиди вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана. Вони також вважають, що якщо вони зустрінуть юдейський Рош га-Шана біля його могили, то наступний рік буде щасливим для них. За даними Держетнополітики, попри повномасштабну війну в Україні, понад 30 тисяч хасидів хочуть приїхати цьогоріч до Умані на Рош га-Шана.

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