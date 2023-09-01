В Україні від сьогодні заборонено продаж алкоголю і цигарок. Заборона діятиме у точках безмитної торгівлі

Відтепер і до кінця війни у зонах дьюті-фрі не продаватимуть цигарки українського виробництва, а також значно обмежать продаж алкоголю і закордонних цигарок. З 1 вересня вступає в дію закон про заборону на продаж алкоголю і цигарок у дьюті-фрі. Про це повідомляє НСН.

“Також цим документом запроваджено ліміт на продаж інших цигарок і алкоголю в одні руки. Закон набуває чинності з 1 вересня”, – повідомляють на сайті Верховної Ради.

З 1 вересня в Україні заборонено продаж алкоголю і цигарок у дьюті-фрі

Автори законопроекту кажуть, що такий крок здатний збільшити надходження до бюджету на 5-7 млрд грн на рік. Адже впроваджена заборона ускладнить збут підробних цигарок.

Відповідно до положень ініціативи, діятиме заборона на продаж та розміщення у дьюті-фрі тютюнових виробів українського походження. Щодо алкоголю та цигарок вироблених за кордоном, то їх продаватимуть лімітовано. Одна особа матиме змогу придбати лише 1 л міцного алкоголю та максимум 2 пачки цигарок на добу. На алкоголь міцністю менш ніж 22% діятиме ліміт у 2 л.

На порушників обмежень очікують чималі штрафи. Санкції становитимуть від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У гривнях ця сума становить 13 600 – 17 000.

Також законопроект передбачає повну заборону на імпорт тютюнових виробів з Білорусі. Це положення діятиме до кінця воєнного стану.

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