Верховна Рада України заборонила продаж цигарок в Duty Free. Ухвалено відповідний закон. Заборона буде діяти на час воєнного стану

Верховна Рада України ухвалила закон №9315, яким передбачена заборона продажу тютюнових виробів в магазинах безмитної торгівлі (Duty Free).

Про це повідомляє UNN, передає НСН.

Рада підтримала законопроект про заборону продажу цигарок у дюті-фрі №9315 в другому читанні. “За” віддало голосів 276 депутатів. На думку нардепа реалізація цього рішення принесе бюджету України 5-7 мрд на рік.

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів передбачає заборону на час воєнного стану продажу тютюнових виробів в магазинах безмитної торгівлі (Duty Free).

ВР заборонила продаж цигарок в Duty Free на час воєнного стану

В пояснювальній записці до нормативу зазначається, що прийняття законопроекту сприятиме руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі.

Як ми повідомляли раніше, в Україні змінили умови виплати допомоги постраждалим через підрив Каховської ГЕС. Кабмін продовжив термін прийому заявок

Жителі Херсонської та Миколаївської областей, які постраждали від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, зможуть подавати заявки до 31 жовтня 2023 року.

Йдеться про виплати фінансової допомоги у розмірі 5000 гривень на одного члена сім’ї.

Таку грошову допомогу вже отримали майже 10,5 тис. громадян на загальну суму 52 млн. грн. Кошти було виплачено 9427 жителям Херсонщини та 944 – Миколаївщини.

Ще новини України: Українцям виплатять компенсації за втрачений врожай – що відомо