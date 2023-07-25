Зеленський підписав закон щодо контролю за сигаретами та алкоголем

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку.

Про це повідомляє НСН з посиланням на проект закону №8287 на сайті Ради.

Закон передбачає впровадження нових методів контролю за сплатою акцизного податку на певні товари. Зокрема, за допомогою Е-марки буде можливо:

Відстежувати переміщення алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет від виробника або імпортера до кінцевого споживача.

Контролювати, чи були повністю та вчасно сплачені акцизні податки за ці товари.

Кожному громадянину надається змога ідентифікувати продукцію та перевірити, чи є товар легальним у своєму походженні.

Крім того, як зазначається, створення електронної системи обігу підакцизних товарів відкриє можливість для електронного зв’язку між держорганами та суб’єктами господарювання.

Ця система замінить застарілий процес замовлення паперових марок акцизного податку. Автоматизована система самостійно розрахує суму акцизного податку, виставить рахунок за замовлені марки та забезпечить можливість безпечної оплати.

«Це один із найбільш антикорупційних законів у сфері контролю за обігом тютюну та алкоголю. Він передбачає впровадження електронної акцизної марки замість паперової, а також створення цифрової системи еАкциз, яка дозволить відстежувати товари й розвинути чесні та прозорі правила ведення бізнесу у сфері алкогольної та тютюнової продукції», йдеться в повідомленні міністерства цифрової трансформації.

У міністерстві наголосили, що впровадження системи еАкциз забезпечить прозорий механізм контролю за обігом підакцизних товарів й унеможливить продаж тютюнових виробів та алкоголю з підробленими акцизними марками.

Всі операції з перевезення, зберігання, продажу кожної одиниці продукції фіксуватимуть в електронній системі. Очікується, що це на 15% збільшить надходження до бюджету від сплати акцизного податку.

Також кожен товар матиме е-акцизну марку – DataMatrix-код. Споживач зможе зчитати код на продукції через застосунок “Дія”, перевірити алкоголь та цигарки і визначити, чи перед ним легальний продукт.

Якщо з’яcується, що товар нелегальний, споживачі зможуть сповістити про це контрольні державні органи через Дію. єАкциз почне діяти з січня 2026 року.

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