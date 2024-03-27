Війська РФ вдарили по житловому мікрорайону у Харкові, унаслідок чого там є загиблі та поранені

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає НСН.

За їхніми словами, два російські удари припали на Шевченківський район міста — влучили по житловому мікрорайону.

Терехов стверджує, що внаслідок удару є загиблі та поранені, тим часом Синєгубов каже лише про постраждалих. Голова ОВА повідомив, що тип озброєння, з якого завдали удару, зараз встановлюють.

Нині на місцях влучань у житлову інфраструктуру працюють відповідні служби.

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Оновлено о 16.39

Наразі відомо про 1 загиблого у Харкові, — мер міста Терехов.

“Шестеро поранені, двоє у важкому стані. Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди”, – пише Терехов.

Також постраждав інститут невідкладної хірургії.

Оновлено о 16.43

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10, серед них — 4 дітей.

Оновлено о 17.02

За попередніми даними, сьогодні ворог вперше завдав удару по Харкову саме керованим боєприпасом великого калібру.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Тим часом кількість поранених зросла до 16.

За даними ДСНС, Унаслідок ворожої атаки пошкоджено два п’ятиповерхових та чотириповерховий житлові будинки, а також 3 автомобілі.

Окупанти завдали удару по житлових будинках у Харкові: є загиблі та поранені

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