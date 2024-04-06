Війська РФ завдали нових ударів по Харкову 6 квітня вночі, унаслідок чого відомо про 6 загиблих жителів

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, передає НСН.

Окрім того, відомо про щонайменше 10 поранених: люди отримали вибухові травми та осколкові поранення. Стан постраждалих — легкий та середній.

Окупанти завдали нових ударів по Харкову 6 квітня – є загиблі и поранені

Вночі внаслідок ворожого удару неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова сталися пошкодження багатоповерхівок, адміністративних, торговельних та навчальних закладів, АЗС, автомийки, гаражів та приватних легкових автомобілів, а також пожежно-рятувальної частини.

Сталося декілька осередків займання. Силами підрозділів ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано.

На місці працюють усі служби.

Обстріли Харкова

У ніч проти 4 квітня дрони влучили в приватні та багатоквартирні житлові будинки в Харкові. Згодом окупанти знову вдарили по міста під час ліквідації наслідків попереднього удару. На місці повторного влучання загинули троє рятувальників та 68-річна жінка. Під час обстрілів ядерна установка «Джерело нейтронів» втратила зовнішнє електропостачання.

Упродовж дня, 5 квітня, росіяни ще тричі завдавали ударів по Харкову. Місто, ймовірно, атакували керованими авіаційними бомбами. Про постраждалих чи руйнування інформації не надходило.

За даними ОВА, через атаки окупантів на енергетику України в обласному центрі та прилеглих районах без світла залишаються 500 тисяч абонентів.

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