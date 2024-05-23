Військові РФ завдали близько десятка ударів по Харкову та області зранку 23 травня

Окупанти цілили по цивільній інфраструктурі міста Харків, а також били по інших населених пунктах області. Унаслідок цього відомо про щонайменше 9 постраждалих.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, передають Новини України – НСН.

Як повідомляється, у Харкові 5 цивільних людей зазнали поранень. Унаслідок обстрілів постраждала виключно цивільна інфраструктура міста, наголосив Синєгубов.

Також окупанти вдарили по Золочеву, внаслідок чого постраждали ще щонайменше 2 людей.

Оновлено об 11.24: Окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. Попередньо – один загиблий, постраждали шість осіб.

Є загорання цеху з папером.

Окупанти завдали численних ударів по Харкову та області 23 травня – є постраждалі та руйнування

Окрім того, медики надали допомогу ще 2 постраждалим внаслідок обстрілів у місті Люботині.

Повітряна тривога в Харкові та області безперервно триває від 5:27. Приблизно о 10:30 почалися вибухи, яких загалом харків’яни чули близько 10.

Ситуація в Харківській області

Російські військові здійснили удар по Харкову 22 травня. У прокуратурі розповіли, що внаслідок моторошного удару у місті багато поранених і руйнувань. Серед постраждалих підліток, а один із чоловіків вкрай тяжкий.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

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