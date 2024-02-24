Російські окупанти у ніч проти 24 лютого атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок атаки виникло руйнування з послідуючим загорянням житлового будинку

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, передає НСН.

“Ворог другу ніч поспіль атакує Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування з послідуючим загорянням житлового будинку в Одесі”, – зазначив голова ОВА

Водночас він повідомив, що на місці ударів відразу ж розпочали роботу рятувальники, вони проводять пошукові роботи, адже під завалами опинилися мирні жителі.

Згодом Кіпер повідомив, що внаслідок атаки постраждали троє людей, всі вони перебувають у важкому стані.

Окупанти у ніч проти 24 лютого атакували Одесу – трое постраждалих у тяжкому стані

“Троє поранених у важкому стані. Жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та важкий опіковий шок, її донька 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток. Ще одна постраждала 72-річна жінка , яка пробула під завалами майже дві години, отримала термічні опіки 40% п.т. та переломи кінцівок”, – розповів голова Одеської ОВА

Також він додав, що розбір завалів на місці удару продовжується – рятувальники намагаються дістати тіло загиблого чоловіка.

Раніше ми розповідали, що Сили оборони ліквідували ввечері 23 лютого російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Це підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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