Увечері 10 червня військові РФ обстріляли Цвіткове у Запорізькій області. Внаслідок атаки троє людей зазнали поранень.
Окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Цвіткове На Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки поранень зазнали три людини.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передають Новини України – НСН.
За даними Федорова, внаслідок обстрілу знищені кілька будинків і прибудинкових споруд. Троє жителів села зазнали уламкових поранень, лікарі надають їм допомогу.
Окупанти обстріляли Цвіткове у Запорізькій області 10 червня – троє поранених
Ситуація в регіоні
За даними ОВА, упродовж минулої доби окупанти 523 рази атакували Запорізьку область.
Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Ворог, зокрема, використав 206 безпілотників різної модифікації.
Окрім цього, ворог здійснив 20 обстрілів із РСЗВ по Роботиному, Малій Токмачці та Новоандріївці, а також 294 рази обстріляли з артилерії Гуляйполе, Оріхове, Малу Токмачку, Новоандріївку, Роботине, Левадне та Малинівку.
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