Окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Цвіткове На Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки поранень зазнали три людини.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передають Новини України – НСН.

За даними Федорова, внаслідок обстрілу знищені кілька будинків і прибудинкових споруд. Троє жителів села зазнали уламкових поранень, лікарі надають їм допомогу.

Окупанти обстріляли Цвіткове у Запорізькій області 10 червня – троє поранених

Ситуація в регіоні

За даними ОВА, упродовж минулої доби окупанти 523 рази атакували Запорізьку область.

Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Ворог, зокрема, використав 206 безпілотників різної модифікації.

Окрім цього, ворог здійснив 20 обстрілів із РСЗВ по Роботиному, Малій Токмачці та Новоандріївці, а також 294 рази обстріляли з артилерії Гуляйполе, Оріхове, Малу Токмачку, Новоандріївку, Роботине, Левадне та Малинівку.

Ще новини України: ДніпроГЕС у критичному стані після нових ударів Росії – Федоров