Окупанти обстріляли село на Донеччині. Унаслідок удару один чоловік загинув, а ще один зазнав поранень

російські військові обстріляли село Новоселівка Перша, що на Донеччині. Є загиблий і поранений

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає НСН.

Він розповів, що удару по селу росіяни завдали з важкої артилерії. Загиблим виявився 51-річний місцевий мешканець.

Крім того, ще один чоловік зазнав поранення. Його вже доправили до лікарні, запевнив Філашкін.

Окупанти обстріляли село на Донеччині – є загиблий і поранений

Ситуація в регіоні

Загалом за минулу добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини, розповідав голова ОВА. У Красногорівці внаслідок обстрілу поранено людину. Крім того, напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську — там пошкоджено промислову будівлю і 3 вантажівки.

Також під вогнем опинились населені пункти Торецької та Часовоярської громади, де пошкоджено приватні будинки.

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