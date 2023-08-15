Окупанти обстріляли Краматорськ вночі 15 серпня – є загиблі і руйнування

Війська РФ ракетами обстріляли Краматорськ 15 серпня вночі. Міська влада повідомляє про двох загиблих і одну поранену

За попередніми даними, окупанти атакували населений пункт з зенітно-ракетного комплексу С-300.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, інформує НСН.

Зазначається, що ворожі снаряди поцілили по складських приміщеннях, де зберігались продукти харчування, унаслідок чого на площі 2400 кв. м виникла пожежа.

Внаслідок обстрілу під завалами опинились двоє вантажників, тіло одного з них деблокували рятувальники. Стан іншого чоловіка наразі невідомий.

Окрім того, зазнала тілесних ушкоджень 38-річна комірник підприємства.

Обстріляли промислову зону. Без постраждалих, але є руйнування. Також обстріляли околиці Краматорська.

Пізніше міська влада повідомила, що росіяни зруйнували вщент торговельну базу. Загинуло 2 людини. Одна жінка поранена – стан не важкий.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Криміналного кодексу України).

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