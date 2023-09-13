Армія РФ завдала удару по гімназії у селі Антонівка в Херсонській області, інформує НСН

Про обстріл гімназії у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської міської військової адмінстрації Роман Мрочко.

“Близько години тому армія рф вчергове вдарила по с. Антонівка Херсонської міської територіальної громади”, – написав Мрочко.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу постраждала гімназія № 21, яку ще знають як “зелену школу”. У будівлі гімназії пошкоджені фасад, дах, вікна, обладнання.

Окупанти обстріляли гімназію в Херсонській області 13 вересня

Як ми повідомляли раніше, після обстрілу російськими загарбниками Одеської області, у Румунії було знайдено уламки дронів, які, ймовірно, впали в районі сіл Нуферу і Вікторія. На місці події зараз перебувають два вертольоти ВПС Румунії.

«Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії в середу, 13 вересня, близько 11:30, в районі сел Нуферу і Вікторія. Осколки, які могли відлетіти від дрона, розлетілися на площі кілька десятків метрів», – йдеться в повідомленні.

Не порушуючи регламент, румунська влада одразу відправила в цей район ще один вертоліт ВПС Румунії зі спеціалізованою командою на борту для проведення попередніх досліджень на місцях та збору проб для експертиз.

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