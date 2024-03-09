Окупанти обстріляли Донецьку область вранці 9 березня. Унаслідок ударів є загиблий та поранений

Війська РФ обстріляли місто Часів Яр та селище Очеретине Донецької області. Унаслідок ударів є загиблий та постраждалий.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає НСН.

Часів Яр потрапив під артилерійський обстріл — смертельного поранення зазнав 46-річний чоловік. Там пошкоджені дві багатоповерхівки.

Також зранку під обстрілами опинилося Очеретине. Там відомо про одного пораненого й пошкоджені приватні будинки.

Окупанти обстріляли Донецьку область – є загиблий та поранений

Філашкін додав, що точні наслідки обстрілів установлюються.

Ситуація в області

За даними ОВА, за минулу добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. В області поранень зазнали 9 людей.

Під ударом опинилися Желанне, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Південне, Сіверськ, Роздолівка, Переїзне, Верхньокам’янське, а також Часовоярська й околиці Лиманської та Костянтинівської громад.

Пошкоджені понад 20 будинків, адмінбудівлі, крамниця, об’єкт інфраструктури та нежитлова споруда.

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