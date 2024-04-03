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Тег:
Війна

Окупанти завдали авіаудару по Сумщині 3 квітня – є загиблий, серед постраждалих дитина

Журналіст
Окупанти нанесли авіаудар по Сумщині 3 квітня – є загиблий, серед постраждалих дитина

Сьогодні, 3 квітня, російські окупанти завдали авіаудару по Сумщині. Загинула одна особа, серед постраждалих дитина

Вранці 3 квітня внаслідок авіаудару у с. Самотоївка Краснопільської громади загинула одна особа, троє постраждало, серед них – дитина 2020 р.н.

Про це повідомляє НСН з посиланням на ДСНС України.

Частково зруйновано магазин, будинок культури та пошкоджено 5 автомобілів з послідуючим загоранням.

На місці працюють рятувальники та інші профільні служби.

Окупанти завдали авіаудару по Сумщині 3 квітня – є загиблий, серед постраждалих дитина

Окупанти нанесли авіаудар по Сумщині 3 квітня

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Як ми повідомляли раніше, Володимир Зеленський заявив, що росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців на 1 червня і розповів, скільки новобранців мобілізують в українську армію цього року

«Можу сказати, що на 1 червня росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових», — заявив президент Володимир Зеленський.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів про те, скільки солдатів мобілізують в українську армію у 2024 році, глава держави зазначив, що «пів мільйона нам не потрібно».

Ще новини України: У російсько-українській війні стався переломний момент 2 квітня – ISW

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