Одеські пляжі планують відкрити на літній сезон,. Голова Одеської ОВА розповів, за якої умови це можливо

Пляжи Одеси планують відкрити для відвідування влітку, однак перед цим їх мають перевірити на безпечність.

Про це розповів глава Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє НСН з посиланням на “Суспільне“.

“Ви так називаєте – “пляжний сезон”, ми трішечки по-іншому бачимо. Це для оздоровлення наших сімей, сімей наших воїнів. Хлопці, які знаходяться на нулі й бувають також у відпустці, приїжджають та можуть оздоровитися. Це перша причина”, – пояснив Кіпер.

Минулого року наприкінці літа в Одесі відкрили для відвідування шість пляжів. За словами голови ОВА, до обмеження відкритих пляжів зокрема призвели – стихійні пляжі, які утворилися в місті.

Одеські пляжі планують відкрити на літній сезон, але є умова

“Вони були небезпечними, тому було прийнято рішення обладнати ті пляжі, які можуть дати можливість людям пройти ті сонячні оздоровлення після перевірки всіма службами, вибуховими та іншими, і якщо поруч є укриття”, – додав глава ОВА.

Щодо цьогорічного сезону, Кіпер зазначив, що після травневих свят на одеських пляжах знову побільшає людей.

Аби відкрити пляжі, за його словами, потрібно пропрацювати це питання з міською владою, військовим керівництвом та іншими службами.

“Алгоритм є, розуміємо, як це робити. Сподіваємось, що безпекова складова в Одесі, в останнім часом в Одесі дуже напружено все з цим, але по можливості будемо відкривати”, – зауважив він.

Минулого року перед відкриттям пляжів Одеська ОВА заявила, що лпяжі мають бути безпечними для відвідувачів.

Водночас речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що військові вважають таке рішення недоречним, оскільки узбережжя Чорного моря – це лінія оборони.

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