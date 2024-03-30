Обстріли України – є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт у Полтавській області

У ніч проти 30 березня російські ударні безпілотники типу Shahed влучили в інфраструктурний об’єкт у Полтавській області

Про це повідомив керівник ОВА Філіп Пронін, передає НСН.

«Неспокійна ніч на Полтавщині. Ворог вчергове атакував нашу область БпЛА. Є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт на території Полтавського району», — написав він.

За даними ОВА, унаслідок атаки ніхто не постраждав.

Сили протиповітряної оборони протягом ночі збили 9 із 12 «шахідів» у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Сили оборони півдня зазначали, що під прицілом росіян знову була енергетична інфраструктура.

Відомо, що напередодні під вечір на Полтавщині застосовували графіки аварійного відключення електроенергії через дефіцит обсягу генерувальних потужностей. Згодом графіки скасували, а електропостачання відновили всім споживачам.

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