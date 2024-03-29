Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаОдеса

Обстріл Одеси 29 березня – у ЗСУ показали фото наслідків атаки РФ

Журналіст
Обстріл Одеси 29 березня у ЗСУ показали фото наслідків атаки РФ

Армією РФ був здійснений обстріл Одеси 29 березня. Внаслідок атаки постраждали люди, а також автомобілі та магазини

Про це повідомляє НСН з посиланням на Сили оборони півдня України.

“Ворог підступно спрямовує ракетні удари по промислових і житлових районах Одеси”, – пишуть військові.

За їхніми словами, саме внаслідок ворожої агресії страждають мирні жителі.

З травмами від падіння уламків збитих ворожих ракет госпіталізовано 3 людини. Серед травмованих двоє дітей.

У Силах оборони наголосили, що навіть збиті ворожі ракети здатні досить суттєво нашкодити.

Обстріл Одеси 29 березня – у ЗСУ показали фото наслідків атаки РФ

Обстріл Одеси 29 березня

photo 2024 03 29 17 11 46 (2)

photo 2024 03 29 17 11 46 (3)

photo 2024 03 29 17 11 47 (2)

photo 2024 03 29 17 11 47 (3)

photo 2024 03 29 17 11 47

photo 2024 03 29 17 11 48

Обстріл Одеси 29 березня

Сьогодні російські окупанти з акваторії Чорного моря направили 2 керовані авіаційні ракети по Одесі. Обидві цілі було збито, проте від осколків постраждали діти.

Повітряні сили України уточнили, що під час ворожої атаки над Одеською областю було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що, за уточненою інформацією, унаслідок ракетного удару по Одесі троє постраждалих, їх госпіталізовано до медзакладів. Двоє з них – діти 15 і 10 років.

Ще новини України: Масштабна повітряна атака 29 березня: знову удар по енергетиці – все, що відомо

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×