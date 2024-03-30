Окупанти здійснили обстріл Красногорівки на Донеччині 30 березня. Внаслідок артилерійської атаки двоє людей загинули та одна зазнала поранень

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, передає НСН.

“За даними слідства, 30 березня 2024 року російська армія обстріляла з артилерії м. Красногорівку на Донеччині. Смертельні поранення дістав 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, котра отримала тілесні ушкодження на подвір’ї, доставлено до медичного закладу. На іншій вулиці жертвою атаки стала 70-річна жінка – вона загинула у власній оселі”, – йдеться у повідомленні.

Обстріл Красногорівки на Донеччині – двоє людей загинули, є поранений

Серед пошкоджених об’єктів – житлові будинки містян й господарські споруди.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ, – констатували в Офісі Генпрокурора.

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