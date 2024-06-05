Обстріл Херсонщини 5 червня під час видачі гуманітарки – є постраждалі

Окупанти здійснили обстріл Херсонщини 5 червня. Саме в цей час людям видавали гуманітарну допомогу.

У селі на Херсонщині стався обстріл під час видачі гуманітарної допомоги

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Херсонську ОДА.

Зранку 5 червня окупанти обстріляли село Інгулець Херсонської області, коли там саме зібралися жителі для отримання гуманітарної допомоги.

Під час видачі гумдопомоги під удар росіян потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років. Потерпілих доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають їм допомогу.

Більше деталей поки не наводиться.

Обстріл Херсонщини 5 червня під час видачі гуманітарки

Ситуація в області

Минулої доби під ворожими авіаударами опинилися місто Херсон та ще 21 населений пункт Херсонської області. Через атаку 1 людина загинула, ще 8 — зазнали поранень.

Окупанти поцілили у житлові квартали, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Зафіксовано також влучання в навчальний заклад, гуртожиток, офісну будівлю, заклад громадського харчування, магазини та газопровід. Пошкоджені автобуси та приватні автомобілі.

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