Окупанти здійснили обстріл Донеччини 3 червня. Внаслідок атаки загинули 2 людини, 1 поранена.
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Повідомляється, що 2 людини загинули і 1 поранена внаслідок обстрілів Михайлівки Новогродівської громади в Донецькій області.
Серед загиблих — 12-річний хлопець.
Обстріл Донеччини 3 червня – серед загиблих дитина
Зранку військові РФ скинули на село керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар. Пошкоджені щонайменше 5 будинків.
«Вже завтра Україна відзначатиме День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, — а сьогодні до цього сумного списку додалося ще одне ім’я», – написав Вадим Філашкін.
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