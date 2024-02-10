Нічна атака по Харкову: виникла пожежа, серед загиблих – діти (фото)

Нічна атака по Харкову була здійснена окупантами 10 лютого. Під час пожежі загинули семеро людей, серед них троє дітей. Рятувальники продовжують гасити вогонь

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram-канали начальника Харківської ОВА Олега Синегубова та Суспільне .

“На 06:50 відомо про сімох загиблих у Харкові, серед них троє дітей — 7 та 4 років, а також немовля”, – повідомив начальник поліції Володимир Тимошко.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію.

“На жаль, кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи. Серед них троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців”, – написав Синєгубов

Також голова Харківської ОВА показав фото наслідків обстрілу росіян.

Нічна атака по Харкову: виникла пожежа, серед загиблих – діти

Нічна атака росіян по Харкову

Увечері 9 лютого російські війська атакували Харків “Шахедами”. Мешканці міста чули вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу безпілотників.

Відомо, що безпілотники атакували АЗС у Харкові. Через попадання розлилося паливо. Згоріло 14 будинків.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовані потрапляння у Немишдянському районі, пошкоджено громадянську інфраструктуру.

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