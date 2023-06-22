На межі трьох областей відкрили блокпост (відео)

На межі трьох областей – Донецької, Запорізької та Дніпропетровської відкрили блокпост

На межі Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей запрацював блокпост. Про це повідомила поліція Донеччини

На ньому перевірятимуть транспорт, а також документи громадян, інформує поліція Донеччини, повідомляє НСН.

“Блокпост має укриття та сталий зв’язок. Його зробили, аби запобігти нелегальному вивезенню зброї й боєприпасів за межі регіону, виявлення наркотиків, бо є непоодинокі випадки, що їх завозять в область”, — йдеться у повідомленні поліції

Окрім правоохоронців, на блокпості чергують представники військової служби правопорядку та СБУ.

На межі трьох областей відкрили блокпост

Як ми повідомляли раніше, наразі на території Білорусі перебувають близько 1500 військових РФ, їхня кількість несуттєво збільшилася.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

«Російські військові продовжують перебувати на території Білорусі, але підрозділи російської армії, які перебувають на території цієї країни, більше залучені до навчань, підготовки. На щастя, їхня кількість наразі невелика. Тобто ми не фіксуємо того, що в Росії достатньо сил на території Білорусі для того, щоб здійснити повторне вторгнення на територію України з цього напрямку», — зазначив він

Демченко нагадав, що на початку поточного року в Білорусі було понад 10 тисяч російських військових. Зараз ідеться про 1500 окупантів.

«На даний момент ми фіксуємо цю кількість на рівні 1500 військовослужбовців. Їхня кількість за останній час збільшилася несуттєво, десь на 500 осіб», — резюмував він.

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