На початку тижня сталося масове отруєння в Одеській області. Більшість постраждалих – діти.

В Рені Одеської області трапилось масове отруєння відвідувачів кафе.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на поліцію Одеської області.

Відомо, що до районної лікарні потрапило девʼятеро містян, восьмеро з яких – діти.

Про подію на початку цього тижня правоохоронцям повідомили медики. До них протягом дня з ознаками харчового отруєння поступили шестеро дітей віком від 7-ми до 13-ти років та 38-річна мати з двома дітьми 10-ти та 12-ти років. Лікарі надали їм допомогу та відпустили додому на амбулаторне лікування.

Масове отруєння в Одеській області – серед постраждалих 8 дітей

Під час перевірки правоохоронці встановили, що усі пацієнти вживали їжу в одному і тому ж кафе міста, після чого їм стало зле і вони звернулися до медичного закладу.

«Відомості про подію ми внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини події», – розповів начальник відділення поліції № 2 Ізмаїльського районного відділу поліції Микола Піщанський.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури.

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