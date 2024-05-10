Допомога для ВПО в Одесі: можна отримати медичне обладнання і дитячі візочки

Внутрішньо-переміщені особи можуть отримати медичне обладнання і дитячі візочки. Така допомога для ВПО в Одесі надається організацією Гуманітарний волонтерський центр “Гостинна хата”. Розповідаємо деталі.

Переселенцям нагадують, що Гуманітарний волонтерський центр «Гостинна хата» має в наявності медичне обладнання та дитячі візочки.

Ось яке обладнання станом на зараз можна отримати:

тонометри;

слухові апарати;

візки для осіб з інвалідністю;

глюкометри;

дитячі візочки;

матраци від пролежнів;

приліжкові туалети;

термометри;

милиці підлокітні та підпахвові.

Допомога для ВПО в Одесі: як отримати

Благодійники запевняють, що для отримання будь-якого з приладів, окремої черги не буде.

Ви можете повідомити оператору про необхідність будь-чого з переліку В ДЕНЬ ОТРИМАННЯ ХАРЧОВОГО АБО ГІГІЄНІЧНОГО НАБОРУ! Обов’язково при собі мати медичне заключення від лікаря про наявність недуги, яка потребує використання того чи іншого прибору.

Для отримання ДИТЯЧОГО ВІЗОЧКА, потрібне свідоцтво про народження дитини строком до 1 місяця.

Для отримання тонометра потрібне заключення від лікаря про хворобу, яка потребує постійного (частого) використання приладу і ВПО строком не пізніше 4 місяців в Одесі.

Контакти гуманітарного центру:

hospitablehut2023@gmail.com

Hotline: +38 068 254 66 69

Центр на мапі

Гуманітарний волонтерський центр «Гостинна хата» – що про нього відомо

Гуманітарний центр «Гостинна Хата» функціонує з 26 березня 2022 року. На постійній основі, 6 днів на тиждень, тут працюєють 87 волонтерів, 64 з яких – переселенці з Маріуполя, Миколаєва, Херсона, Мелітополя, Ізюма та інших міст, постраждалих від російської агресії, які лишилися працювати з нами в команді як волонтери.

Щодня обслуговують понад 500 сімей переселенців (ВПО) та 150 сімей одеситів. Центр забезпечує осіб, які потребують допомогу, усім необхідним: продуктами харчування, засобами особистої гігієни та побутовою хімією, одягом, посудом, іграшками, медикаментами, а також надає консультативні послуги та послуги психологічної допомоги.

Також кожен день видають продуктові набори пенсіонерам, інвалідам та іншим одеситам, які потребують підтримки.

Мета волонтерського центру – допомогти сім’ям переселенців адаптуватися до нового життя внаслідок переїзду, надати повноцінну підтримку та забезпечити їх усім необхідним доки вони не знайдуть стабільну роботу та зможуть про себе піклуватися.

Центр функціонує завдяки підтримці численних партнерів, які допомагають нам у гуманітарній місії.

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