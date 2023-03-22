«Летить надзвичайно швидко» – Ігнат повідомив, чим РФ атакувала Запоріжжя

У середу, 22 березня, РФ атакувала Запоріжжя реактивною системою залпового вогню. Про це повідомив Юрій Ігнат, інформує НСН

Сьогодні після 11-ї ранку окупанти обстріляли Запоріжжя реактивною системою залпового вогню. За попередніми даними це Торнадо-С.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат повідомив, чим РФ атакувала Запоріжжя

«Це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко. Від пуску до влучання – секунди. Якщо у наших сил оборони є можливість оповістити населення, коли працюватиме реактивна чи ствольна артилерія – то це, безумовно, робиться. Якщо такої можливості немає, немає відповідних розвідданих, то можуть бути такі терористичні атаки ворога, які не вперше здійснюються по житлових кварталах міст», – сказав він.

Ігнат зазначив, що загроза артилерійських обстрілів окупантами для прифронтових міст існує постійно.

Як відомо, сьогодні після 11-ї ранку Росія обстріляла Запоріжжя. Окупанти гатили по житлових будинках в обласному центрі та острову Хортиця.

Станом на 14.00 відомо про одного загиблого та 25 поранених. Серед поранених 3 особи – у тяжкому стані, 19 – у середньому, 3 – у легкому (з них двоє дітей).

Джерело

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