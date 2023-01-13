Колядники з кількох громад на Івано-Франківщині зібрали понад 250 000 грн для ЗСУ

На Івано-Франківщині під час різдвяних свят колядники з кількох громад зібрали понад 250 тис. гривень на потреби військовослужбовців ЗСУ, повідомляє НСН



У Татарові Ворохтянської громади заколядували понад 100 тис. грн, повідомляють на Facebook-сторінці селищної ради. У Бурштинській громаді — понад 150 тис. грн, йдеться на Facebook-сторінці міськради.

Ворохтянська громадська коляда, учасниками якої стали представники місцевої влади, працівники установ та організацій, волонтери, військовослужбовець та жителі громади, почали збирати гроші біля церкви святого Великомученика Димитрія. Потім відвідали 62 комерційні заклади та домівки людей.

На Івано-Франківщині зібрали понад 250 000 грн для ЗСУ

Фото: Facebook/Ворохтянська селищна рада

Колядками та віншуваннями волонтерський центр “Татарівський оберіг”, який організував громадську коляду, зібрав 105 тис. 328 грн. Гроші спрямують на потреби військовослужбовців.

Понад 150 тис. грн під час різдвяних свят зібрали заклади культури Бурштинської міськради. Зібрані гроші також спрямують для армії.

“Такі вчинки є дієвим підтвердженням єдності українського народу. Разом – ми сила, яку не подолати жодному ворогові!” — каже начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради Тетяна Зорій.

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