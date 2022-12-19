Комік з Нікопольщини, який колись розсмішив Зеленського, зібрав 1,4 млн на ЗСУ

Комік з Нікопольщини, який колись розсмішив Зеленського Антон Тимошенко зібрав 1 405 840 гривень для Збройних Сил України! Про це хлопець написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

1 405 840 грн зібрали на ЗСУ в рамках євротуру «Жартую». 9 міст, 13 концертів, 5500 км в дорозі, – написав Антон Тимошенко 18 грудня.

Він подякував усім, хто прийшов на стендап і купив квиток-донат, хто просто так давав грошей, хто купляв дипломи, цукерки, шеврони, хто змусив його роздягатись і продавати власні речі з головною метою – зібрати гроші для ЗСУ.

Також Антон висловив подяку локаціям, які надавали безкоштовно зали.

І неймовірним українцям, які пустили до себе додому ночувати якогось стендапера і його менеджера, щоб ми зекономили на готелях, – додав Антон Тимошенко.

Хлопець зазначив, що це був його перший євротур, який відбувся, в першу чергу, завдяки ЗСУ.

А ще дякую за сміх. І за ваші подяки. І, найголовніше, дякую ЗСУ за мій перший євротур. Це завдяки вам. Окрема подяка за організацію Підпільний Стендап / Underground Stand Up , Igor Bezhevets, який возив мене як у фільмі Зелена книга, Karabas.com, які не брали собі комісію за квитки, нашому агенту в Німеччині Юлі Оніщенко і Vasyl ByDuck за ідею з цукерками – «Ліщинка» чудово зайшла. Продовжуємо роботу, – написав комік.

Антон Тимошенко – що про нього відомо

Тимошенко Антон Юрійович, народився 5 лютого 1994 у селі Приміське Нікопольського району. Сьогодні він відомий український стендап-комік, радіоведучий, сценарист. У творчості часто використовує політичні та гостросоціальні мотиви.

Закінчивши школу з відзнакою у 2012 році, талановитий і наполегливий хлопець, вирішив не залишатися в провінційному містечку і вирушив штурмувати столицю. Вступив на філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка.

2018 року Тимошенко захистив диплом магістра політології на тему «Гумор як актуалізація політичного дискурсу». Працював у сфері SMM і піару.

Почав займатися стендапом з 2015 року. Є резидентом клубу «Підпільний Stand Up» та одним із лідерів клубу «Stand Up Time». Разом з коміками Єгором Шатайлом та Сергієм Ліпком є сценаристом програми «#@)₴?$0». З жовтня 2019 року веде шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь».

Свою історію появи в стендапі сам Тимошенко називає «заплутаною». У студентські часи його висунули від факультету на конкурс «Містер КНУ». Тоді Антон прийшов на виступ із монологом про стосунки. Зала вибухнула від сміху, а ось на відкритому мікрофоні ті самі жарти студента лунали в абсолютну тишу. Але на цьому хлопець не зупинився.

У 2016 році йому з третьої спроби вдалося перемогти на проєкті «Розсміши коміка».

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А через два роки він успішно захистив диплом магістра політології, дослідивши, як за допомогою жартів та гумору можна впливати на політичні процеси.

Та замість кар’єри політолога Антон обрав інший шлях – український стендап. Сьогодні Тимошенка можна впевнено назвати одним із найпопулярніших коміків країни, а його головна фішка – жарти на політичну тему.

В інтерв’ю ЗМІ, Антон розповідав, що коли почалася повномасштабна війна, він не знав, чи варто продовжувати свою діяльність коміка-стендапера. А коли все ж таки вирішив працювати в даному напрямку, сам собі пообіцяв віддавати частину зароблених коштів на ЗСУ. Записав стендап англійською, аби вийти на іноземну аудиторію і закликати її надсилати донати на українську армію.

“Мені багато хто писав, що завдяки цьому стендапу вони стали більше цікавитись подіями в Україні. Бо ця інформація була їм в легкій формі донесена”, – розповідав в інтерв’ю Антон.

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