На Пташку з Азовсталі накинулися у коментарях в соціальній мережі під її дописом про вручення їй державної нагороди, де вона висловлює підтримку президенту Зеленському, передає NNS.

Володимир Зеленський нагородив парамедикиню, колишню полонену Катерину Поліщук (Пташку) орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Катерина на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала світлину з нагородження, після чого в коментарях їй залишили чимало критичних повідомлень.

У чому звинуватили Пташку з Азовсталі

Користувачі фейсбуку в коментарях без жодних притомних аргументів почали звинувачувати Катерину Поліщук ледь не у всіх смертних гріхах.

Особливе обурення у соцмережах викликав коментар заступниці декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, докторки філософії Ірини Лесь.

Саме вона написала, що Пташка неправильно поводилася у полоні, адже “щаслива” давала інтерв’ю російським пропагандистам і нібито поправилася.

Жахливий полон…Плюснула кілограмів 12 і така щаслива інтерв’ю рашківським каналам давала, написала Ірина Лесь.

Згодом Лесь опублікувала інший допис, де поскаржилася на кібератаку, мовляв, це не вона залишала коментар з ознаками мови ворожнечі.

Інший дописувач, який живе в американському Редмонді, порівняв Пташку з Надією Савченко, яка після перебування у російському полоні, мовляв, зрадила Україну.

Також Катерину звинувачували в тому, що вона “продалася Зеленському”.

Як у мережі реагують на критику Пташки

Після того, як хейтери здійснили невдалу атаку на Катерину Поліщук, на її захист стало чимало людей. Більшість коментарів під дописом Пташки все ж позитивні.

На її захист стали й ті, хто не підтримують Зеленського, наприклад головна редакторка Українського радіо Тетяна Трощинська.

Я не була виборцем президента Зеленського, і у нього мало шансів отримати мій голос в майбутньому, але люди, які пишуть усі ці “підлизнуть зелені яйця” і т.д. – це, з моєї точки зору, тяжкий випадок інтелектуальної неспроможності, вважає вона.

У хейті Пташки звинуватили прибічників Петра Порошенка. Про це написала військовослужбовиця-парамедикиня Аліна Михайлова у фейсбуці, яка закликала Порошенка вгамувати своїх прихильників.

Дівчина, яка у 20 років пережила те, що не бачив і не переживав ніхто з Другої світової. Обрала шлях воїна і захисниці, а не еміграцію в Європу. Учасник одного з найбільших військових подвигів за останнє століття.Протрималась 4 місяці у російському полоні, не здалась і не зламалась, написала Михайлова. І все для чого? Щоб абсолютний гній і непотріб, випадковий продукт схрещування вівці з лайном, писало їй “Продалась, зешобла”, “Наїла щоки в полоні?” За пост про підтримку президента своєї країни під час війни?!, обурилася вона.

Пташка відповіла на критику

Сама Пташка теж не стримала слів та відповіла на звинувачення новим дописом у фейсбуці. Вона закликала не допомагати ворогу.

Хоч і на мою скромну думку, ви глибоко помиляєтесь, поселяючи розбрат в інфопросторі такої важкої війни, ви все одно мої брати і сестри, частина мого народу, за який я боротимусь до останнього подиху. Навіть попри прокляття та приниження в мою адресу. Просто прошу – не допомагайте ворогу нас перемогти, бо зараз ви це робите дуже активно, йдеться у дописі Пташки.

Нагадаємо, парамедикиня Катерина Поліщук стала відомою після виконання пісні на Азовсталі. У травні 2022 року Катерина разом з іншими захисниками Маріуполя потрапила у російський полон.

У полоні Катерина давала інтерв’ю російським пропагандистам українською мовою, в якому заявила, що не жалкує про те, що пішла захищати Маріуполь.

Була звільнена по обміну восени 2022 року