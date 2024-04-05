Графіки відключення електроенергії 5 квітня застосували в п’яти регіонах України – перелік

В кількох областях України ввели графіки відключення електроенергії 5 квітня, сьогодні

Про це повідомили у Національній енергетичнійї компанії “Укренерго”, передає НСН.

Диспетчерський центр “Укренерго” сьогодні ввів тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії з 18:45 до 22:00. Тимчасові графіки працюватимуть в:

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Кіровоградській;

Полтавській;

Сумській областях.

Графіки відключення електроенергії 5 квітня застосували в п’яти регіонах України

“Обсяг обмежень буде меншим, ніж 4 квітня. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Отже, перерви в енергопостачанні будуть менш тривалими”, – додали в компанії.

Причина застосування обмежень залишається тією ж самою, а саме – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни.

“Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції”, – наголосили в “Укренерго”.

Крім того, в компанії нагадали, що так само продовжують діяти обмеження енергопостачання в Харківській області та для промислових споживачів в Кривому Розі.

Ще новини України: У 6 областях України вводять відключення світла 4 квітня