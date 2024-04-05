Графіки відключення електроенергії 5 квітня застосували в п’яти регіонах України – перелік

В кількох областях України ввели графіки відключення електроенергії 5 квітня, сьогодні
Про це повідомили у Національній енергетичнійї компанії “Укренерго”, передає НСН.
Диспетчерський центр “Укренерго” сьогодні ввів тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії з 18:45 до 22:00. Тимчасові графіки працюватимуть в:
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Кіровоградській;
- Полтавській;
- Сумській областях.
Графіки відключення електроенергії 5 квітня застосували в п’яти регіонах України
“Обсяг обмежень буде меншим, ніж 4 квітня. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Отже, перерви в енергопостачанні будуть менш тривалими”, – додали в компанії.
Причина застосування обмежень залишається тією ж самою, а саме – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни.
“Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції”, – наголосили в “Укренерго”.
Крім того, в компанії нагадали, що так само продовжують діяти обмеження енергопостачання в Харківській області та для промислових споживачів в Кривому Розі.
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