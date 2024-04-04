У 6 областях України вводять відключення світла 4 квітня. Тимчасові заходи обмеження пов’язані з дефіцитом генеруючих потужностей через ворожу удари.

Про це повідомили увечері четверга в Укренерго, передає НСН.

Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00 в 6 областях. А саме:

Дніпропетровській

Донецькій

Запорізькій

Кіровоградській

Полтавській

Сумській областях.

Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції.

Також ввечері в країні зростає споживання через похолодання.

Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів.

Крім того, продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.

Просимо споживати електроенергію ощадливо, – звертаються до українців енергетики

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