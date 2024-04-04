Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Комуналка

У 6 областях України вводять відключення світла 4 квітня

Адмін сайту
У 6 областях України вводять відключення світла 4 квітня

У 6 областях України вводять відключення світла 4 квітня. Тимчасові заходи обмеження пов’язані з дефіцитом генеруючих потужностей через ворожу удари.

Про це повідомили увечері четверга в Укренерго, передає НСН.

Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання  з 18:20 до 22:00 в 6 областях. А саме:

  • Дніпропетровській
  • Донецькій
  • Запорізькій
  • Кіровоградській
  • Полтавській
  • Сумській областях.

Причини  застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції.

Також ввечері в країні зростає споживання через похолодання.

Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів.

Крім того, продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.

Просимо споживати електроенергію ощадливо, – звертаються до українців енергетики

У 6 областях України вводять відключення світла 4 квітня

Ще новини України: У трьох областях ввели аварійні відключення світла – відомо, де саме

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×