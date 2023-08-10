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ДТП в Миколаївській області 10 серпня за участі швидкої допомоги – загинуло три людини

Журналіст
ДТП в Миколаївській області 10 серпня – загинуло 3 людини
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Сьогодні, 10 серпня, сталася ДТП в Миколаївській області за участі машини швидкої допомоги. В результаті аварії загинуло три людини

Про це повідомляє НСН з посиланням на заяву начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

“Моторошна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні за участі автомобілів Volkswagen Jetta та автомобіля швидкої медичної допомоги Peugeot Partner на автодорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв»неподалік с. Михайлівка Новоодеської громади Миколаївської області”, – повідомив Шайхет.

За його даними, внаслідок зіткнення автівок загинули обидва водії та пасажир-медпрацівник зі спецавтомобіля.

Нині на місці працюють слідчі та рятувальники. Правоохоронці тим часом встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

ДТП в Миколаївській області 10 серпня за участі швидкої допомоги

ДТП в Миколаївській області 10 серпня – загинуло три людини

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ДТП в Україні

Як відомо,  днями смертельна ДТП сталась в Сумах . В результаті аварії один з учасників загинув, ще троє травмовані.

Раніше ми також писали, що у Полтавській області зіткнулися маршрутка з автомобілем Volkswagen Tiguan. В результаті події загинули дві людини, ще 11 – отримали тілесні ушкодження.

Ще новини України: Дві смертельні ДТП – автобуси з людьми потрапили в аварії в двох областях України

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