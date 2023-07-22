Окупанти скинули бомби на Нью-Йорк Донецької області: загинуло четверо людей

Окупанти скинули бомби на Нью-Йорк Донецької області. Загинули люди. Про це повідомляє прокуратура Донеччини, передає НСН.

21 червня 2023 року, близько 19:05, збройні сили рф здійснили обстріл смт Нью-Йорк м. Торецька. Попередньо, проти містян окупанти застосували авіабомби ФАБ-250.

Внаслідок обстрілу загинуло четверо місцевих мешканців, серед них подружжя – рештки їх тіл вилучені рятувальниками з-під завалів зруйнованого будинку. Крім того, зазнали поранень ще троє цивільних, зокрема, жінка, чоловік якої загинув. Їх з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу для надання кваліфікованої допомоги.

Вибуховими хвилями пошкоджено об’єкти житлової забудови й господарські споруди. Остаточна кількість постраждалих від обстрілу встановлюється. На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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