Допомога ВПО – ПриватБанк розпочав виплати переселенцям від організації CARE

ПриватБанк розпочинає виплати грошової допомоги ВПО від міжнародної гуманітарної організації CARE. Хто може її отримати

Допомогу отримають внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у визначених CARE громадах Івано-Франківської, Вінницької та Одеської областей.

Про це повідомляє НСН з посиланням на прес-службу банку.

За даними прес-служби, виплата буде здійснюватися людям, які попередньо подали заявки та пройшли етап перевірки документів. Реєстрація на отримання допомоги уже закрита.

Обов’язковою умовою відбору була приналежність осіб до однієї з категорій вразливості, серед яких:

багатодітні родини (троє та більше дітей до 18 років),

люди з інвалідністю (I-II група),

неповні сім’ї (в яких один дорослий самостійно утримує та піклується про дитину чи дітей),

люди старші 60 років,

родини, члени яких мають хронічні захворювання,

родини з вагітними жінками та жінками, які годують.

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Як окрема категорія були виокремлені українські родини, у тому числі постраждалі з Херсонської області, які впродовж останніх 30 днів були змушені змінити місце проживання, але не мають вищезазначених критеріїв вразливості.

Сума виплат та механізм

Підтримка за програмою CARE передбачена на три місяці, розмір допомоги на одного члена сім’ї складатиме 2220 грн на місяць, проте вся сума виплачуватиметься одним платежем: 6660 грн на кожного члена сім’ї.

Виплата допомоги здійснюватиметься через платіжну систему PrivatMoney. Кошти будуть автоматично перераховано на банківську картку отримувача.

Якщо у отримувача немає зареєстрованої банківської картки або під час реєстрації було неправильно вказано її реквізити, він отримує смс повідомлення з контрольним номером переказу PrivatMoney.

За цим номером грошову допомогу через платіжну систему PrivatMoney можна буде отримати на картку ПриватБанку в Приват24, терміналах самообслуговування, банкоматі, відділенні ПриватБанку чи за телефоном 3700.

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