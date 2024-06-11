Бив та принижував курсантів – викладача академії сухопутних військ у Львові відправили під варту

ДБР повідомило про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові, який бив та принижував курсантів.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ДБР.

Слідчі з’ясували, що на території академії та в казармах в одному із сіл області офіцер понад рік бив та принижував курсантів. Таким чином він намагався «навчити» їх дисципліни та порядку.

Зокрема, вдалося задокументувати застосування сили до чотирьох курсантів, яких викладач бив по голові та у різні частини тіла. Він робив це не лише руками, а й прикладом зброї та ременем, кажуть у Державному бюро розслідувань.

Правоохоронці зазначають, що невдоволення підозрюваного офіцера могли викликати недбало складені речі курсантів або помилки в журналі. Коли один із курсантів запізнився на шикування через куріння, викладач змусив його їсти цигарки перед іншими, щоб провчити. Наразі також встановлюють інші епізоди протиправної діяльності.

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Ім’я офіцера правоохоронці не називають, однак раніше парламентська ТСК, уповноважена розслідувати побиття курсантів, допитала майора Артура Антоніва, який викладає в академії, і він сам визнав, що змушував курсанта з’їсти цигарки перед усією ротою — як спосіб виховання.

Перед тим, як фігуранту повідомили про підозру, його перевели на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині. Його підозрюють у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Військовому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 908,4 тисячі гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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