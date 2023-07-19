Окупанти атакували одеський порт вночі 19 липня. В ОП заявили, що потрібна системна відповідь на російський терор

Росія прагне створити голод і проблеми в країнах Глобального Півдня, а також послабити західних союзників. Для того, щоб цьому запобігти, потрібна системна відповідь на терор державии-агресора.

Про це повідомляє Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує НСН.

“Російський терор Одеси ще раз доводить – їм потрібен голод і проблеми в країнах Глобального Півдня. Вони хочуть створити кризу біженців для Заходу. Все робиться для того, щоб послабити союзників та політично втрутитися у внутрішні справи цих країн”, – написав Єрмак.

Він наголосив, що росіяни використовують для цього озброєння, яке неможливо виготовляти без компонентів, що виробляються на Заході та в країнах Азії.

Атака на одеський порт вночі 19 липня – як відреагували в ОП

За словами керівника ОП, на злочинні дії Росії потрібна системна відповідь, зокрема:

1. Необхідно посилити санкції, зокрема, проти тих, хто допомагає росіянам їх обходити. Союзники вже готують рішення., а Група Макфола-Єрмака надала власні пропозиції.

2. Реекспорт необхідних компонентів для виготовлення зброї також можливо зупинити, якщо відповідальність за це буде жорсткою.

3. Відповідь на терор – це сила. Зброя, авіація, далекобійні ракети – ось що потрібно Україні. Ми маємо вигнати РФ з нашої території.

4. Формула миру президента Володимира Зеленського – єдиний шлях до завершення війни.

5. Росія в майбутньому має бути нездатною до ведення війни. Це можливо забезпечити економічними санкціями. Також російські активи мають піти на відновлення України, а покоління росіян розплачуватимуться за сьогоднішнє зло.

“Системна робота дозволить нам перемогти”, – наголосив Єрмак.

Нічна атака на південь України

Російські військові вночі атакували південь України потужним накопиченням ракет та дронів-камікадзе. Через обстріли постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура. Також травмувань зазнало понад 10 людей.

Зокрема, росіяни спрямували “Онікси” і Х-22 на портову і критичну інфраструктуру. Вони влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження. Там зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих немає.

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